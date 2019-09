The Walking Dead: Michael Cudlitz sfida Jeffrey Dean Morgan per un secondo round

Prima di dirigere alcuni episodi di The Walking Dead Michael Cudlitz ha vestito i panni di Abraham Ford, personaggio che come tanti altri nel corso dello show ha subito la furia di Negan e della sua mazza da baseball, Lucille.

"Ok Jeffrey Dean Morgan, proviamo ancora una volta" ha scritto Cudlitz su Instagram postando la foto di una mazza da baseball gigante, con la risposta del profilo ufficiale dello show che non è tardata ad arrivare: "Troppo presto." Potete trovare il post originale in calce alla notizia.

Abraham ha lasciato The Walking Dead durante la premiere della settima stagione insieme a Glenn (Steven Yeunn), una mossa che in passato è stata criticata dallo stesso Cudlitz. "L'ho sempre detto, per me non è stata la cosa più saggia eliminare Abraham e Glenn nello stesso episodio. E' una perdita troppo grande per i fan, per il pubblico" ha detto l'attore a IMDb. "A quel tempo Glenn era una sorta di bussola morale e il cuore dello show."

Dopo l'addio del suo personaggio Cudlitz è tornato in The Walking Dead come regista: nella scorsa stagione ha diretto il settimo episodio intitolato "Stradivari", mentre per la decima ha diretto il terzo episodio, "Ghosts".

La premiere di The Walking Dead 10 avverrà il prossimo 6 ottobre su AMC. Nel frattempo potete dare un'occhiata al recente teaser dedicato ai Sussurratori e alle sinossi dei primi otto episodi.