The Walking Dead, Michael James Shaw nel cast della stagione 11: interpreterà Mercer

Mentre è stato già diffuso a sorpresa il primo teaser della stagione 11 di The Walking Dead, è stata da poco annunciata una new entry del cast: si tratta di Michael James Shaw, che interpreterà Mercer, comandante dell'esercito del Commonwealth. Il suo personaggio si ricollega ai soldati in armatura bianca intravisti nell'episodio A Certain Doom.

Nei fumetti, Mercer è apparso per la prima volta nel numero 177 di The Walking Dead, diventando un fidato alleato di Rick Grimes e di Princess, interpretata nella serie tv da Paola Lázaro. I suoi tratti distintivi, che l'hanno reso un personaggio piuttosto amato dai lettori, sono l'armatura rossa e la coppia di asce che brandisce come arma.

Michael James Shaw è stato tra i personaggi ricorrenti della serie Limitless ed è apparso anche in serie tv come Blue Bloods, Bull e Constantine. Al suo attivo anche un ruolo nel Marvel Cinematic Universe, in cui ha interpretato Corvus Glaive, membro dell'Ordine Nero di Thanos, in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Per l'undicesima stagione di The Walking Dead, la showrunner Angela Kang ha promesso molte facce nuove, mentre l'interprete di padre Gabriel, Seth Gilliam, vorrebbe altre scene con Negan. Jeffrey Dean Morgan, dal canto suo, ha assicurato che gli ultimi episodi saranno davvero speciali.