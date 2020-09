The Walking Dead: Michael Rooker racconta la sua battaglia contro il COVID-19

Conosciuto soprattutto per il ruolo di Yondu Udonta in Guardiani della Galassia, non tutti sanno che Michael Rooker ha recitato anche in The Walking Dead dal 2010 al 2014. Altra notzia poco nota era che l'attore ha contratto il COVID-19: a darne notizia lui stesso insieme ad importanti aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Nelle scorse settimane l'attore è infatti stato lontano da riflettori e microfoni, nonostante sia uno dei membri del cast del The Suicide Squad di james Gunn e adesso sappiamo il perché: Rooker ha trascorso molto tempo in quarantena dopo essere risultato positivo ai test per il Coronavirus, malattia che lo ha molto debilitato. Di seguito troverete il post Facebook in cui mostra il tanto atteso esito negativo del tampone e rassicura fan e amici: adesso sta bene ed è pronto a tornare in azione.

"Ebbene il giorno è arrivato: oggi, 4 settembre del 2020, arrivano grandi notizie. Se non avete ancora capito perché mi sono isolato nella mia stravagante e fantastica roulotte Aistream, lasciate che vi aiuti dicendo che ho combattuto contro COVID-19. Dovete sapere che è stata una lunga battaglia e, come in ogni guerra, tutto è stato lecito. Nel bel mezzo di questa epica battaglia sono giunto alla conclusione che, una volta che è entrato nel vostro corpo, non c'è molto che si possa fare dall'esterno per combattere contro il COVID-19. La vera battaglia si svolge internamente, a livello cellulare, ma questa è la mia opinione personale, non certo la conclusione di qualche studio scientifico".

Rooker ha poi continuato: "Personalmente, ho preso la decisione di non prendere più medicine, vitamine o integratori. Avevo la sensazione che se il mio sistema immunitario non fosse stato in grado di reggere i colpi di questa battaglia, aggiungere anche altri fattori avrebbe solo fatto più danni, sovraccaricando e stressando ulteriormente reni e fegato. Ogni giorno potevo sentire e vedere i risultati di quelle battaglie in base a come mi sentivo un giorno e il giorno dopo. Mi sentivo uno schifo, o magari piuttosto bene, ma per la maggior parte del tempo ero a stento un essere umano. Volevo quindi farvi sapere che l'epilogo di tutte quelle battaglie quotidiane alla fine è arrivato: il mio corpo ha vinto la guerra! Il Covid ha combattuto bene, ma alla fine sono riuscito a metterlo al tappeto! Comprate il mio sistema immunitario! Un colpo alla testa, un paio di ganci laterali ed è fatta: Rooker vince l'incontro".