The Walking Dead, Michael Rooker tornerà mai nella serie? La risposta dell'attore

Dopo che Sonequa Martin-Green ha aperto con entusiasmo ad un suo ritorno in The Walking Dead, soprattutto alla luce dell'arrivo di Tales of The Walking Dead, spin-off che esplorerà l'origine di diversi personaggi della serie principale, è ora arrivata una risposta diametralmente opposta da parte di Michael Rooker.

"In realtà non mi interessa. Non sarei interessato a tornare. Sono onesto, non lo farei" ha detto l'attore sull'argomento durante una recente intervista con Comicbook.com. "Auguro a loro tutta la fortuna del mondo e adoro la storia. È per questo che volevo partecipare all'inizio. Ma penso che Merle abbia avuto un grande addio, così come lo ha avuto Youndu (in Guardiani della Galassia vol. 2, ndr.). Entrambi sono davvero fantastici, non so cosa avremmo potuto fare per renderli ancora migliori. Per il tipo di attore che sono, a meno che non sia ovvio che i personaggi andranno avanti, non mi interessa tornare sul passato. Mi piace andare avanti con la mia carriera, con il mio lavoro, e mi piace fare cose diverse. E spero andrà così."

A conferma di ciò, Rooker prossimamente farà il suo debutto in due altri grandi franchise: il 2 aprile 2021 apparirà in Fast & Furious 9, mentre ad agosto sarà il turno di The Suicide Squad, attesa pellicola DC in cui vestirà i panni di Brian Durlin aka Savant.