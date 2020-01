Dopo The Walking Dead, Michonne sarà nel film su Rick? Scott Gimple invita alla pazienza

Dopo aver visto la prima foto ufficiale di Michonne e scoperto il titolo della première di metà stagione di The Walking Dead 10, scopriamo cosa ha dichiarato Scott M. Gimple, il supervisore del franchise, in merito alle possibilità che il personaggio interpretato da Danai Gurira compaia nel film incentrato su Rick Grimes.

Anche se l'attrice lascerà la serie durante la seconda parte della decima stagione, da tempo si specula su una possibile presenza di Michonne nel primo film ambientato nel mondo creato da Robert Kirkman. Fino a ora, però, non è arrivata nessuna conferma in merito, ma nemmeno una smentita. Intervistato da Entertainment Weekly, Gimple ha spiegato perché non ha voluto sbottonarsi a riguardo.



"Non voglio andare oltre The Walking Dead, non voglio che le persone si chiedano già da ora cosa potrebbe o non potrebbe fare Michonne in futuro", ha dichiarato Gimple, il quale vorrebbe l'attenzione focalizzata sull'ultimo arco narrativo del personaggio nello show targato AMC. "In The Walking Dead, è in arrivo per lei una storia stupenda che spiega come procederà tutto. Ci abbiamo lavorato duramente". Gimple ha poi sottolineato che non è ancora il momento di una conferma definitiva perché stanno valutando diverse opzioni: "abbiamo un'ottima direzione in cui vogliamo procedere, ma stiamo considerando vari aspetti della questione".



Ricordiamo che la seconda parte della decima stagione di The Walking Dead andrà in onda su Fox a partire dal 24 febbraio 2020. L'annata sarà molto intensa per il franchise, con oltre 40 settimane di trasmissione, pertanto vi rimandiamo al riepilogo degli appuntamenti più importanti con The Walking Dead.