The Walking Dead, Michonne e Rick Grimes si rincontreranno? Ce lo svela Scott Gimple

Una delle coppie più amate di The Walking Dead è sicuramente quella di Rick Grimes e Minchonne formatasi nel corso della sesta stagione. I due hanno dovuto poi dirsi addio in maniera piuttosto tragica ma ormai possiamo dire, che prima o poi, i due in qualche modo dovranno incontrarsi.

Gimple ha rivelato che questa attesissima reunion si verificherà quasi certamente nel corso dei film dedicati a Rick Grimes che sono in corso di lavorazione. A detta del chief content officer di The Walking Dead gli spettatori dovranno tenere bene a mente il modo in cui Minchonne ha lasciato lo show. La donna ha deciso di dirigersi verso nord e lungo la strada incontra due viaggiatori interpretati da Breeda Wool e Andrew Bachelor che stanno cercando di raggiungere un'enorme carovana di persone a cavallo. Decide di aiutarli e poi di accompagnarli sperando di trovare ulteriori indizi su Grimes.

"Con i film, abbiamo sicuramente dei piani. Abbiamo tantissime cose da dire e da fare", ha detto Gimple a The Hollywood Reporter all'inizio di quest'anno prima che la pandemia di COVID-19 rovesciasse l'industria dell'intrattenimento. "Amo lei e Rick insieme, ma mi piace vederla come protagonista pura anche da sola. Ci sono ancora molte cose da dire su di lei. Stiamo lavorando per continuare la sua storia al meglio".

Per ulteriori approfondimenti scopriamo alcuni retrosocena sulla mazza di Negan di The Walking Dead