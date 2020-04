The Walking Dead: Michonne potrebbe tornare nelle prossime stagioni

Dopo aver parlato del finale di The Walking Dead 10, la showrunner della serie incentrata sui fumetti di Robert Kirkman, ha deciso di rivelare qualcosa sui piani futuri del personaggio interpretato da Danai Gurira.

Parlando ai microfoni di Deadline, Angela Kang ha discusso sulla sorte di Michonne, non escludendo la possibilità di un suo ritorno: "Voglio dire, penso che dobbiamo pensare come se vivessimo nel loro universo. Sperano che lei tornerà, ma non è questo il mio campo". La showrunner si riferisce al fatto che le decisioni sul franchise vengono prese da Scott Gimple, comunque Angela Kang non vuole considerare chiusa la storia del personaggio di Danai Gurira, che potrebbe riapparire nella serie TV: "Speriamo di poter mostrare la sua storia con un film, ma sai, se ci fosse bisogno la nostra porta è sempre aperta".

Frasi simili erano state pronunciate anche nei confronti di Rick Grimes, bisogna vedere quindi quale sarà il futuro dell'ex sceriffo di Atlanta e se verrà raccontato con una trilogia di film o meno. Nel frattempo i fan hanno creato un sondaggio sulla conclusione di The Walking Dead 10, in cui hanno scelto chi sarà la prossima vittima dei Whisperer guidati da Beta, ricordiamo però che la puntata finale della stagione è stata rimandata a causa dell'emergenza Coronavirus.