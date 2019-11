The Walking Dead, la missione con Virgil sarà l'uscita di scena di Michonne?

L'addio di Michonne è stato annunciato ben prima che questa decima stagione di The Walking Dead facesse il suo esordio, permettendo ai fan di prepararsi adeguatamente all'idea di salutare per sempre uno dei personaggi storici dello show. La domanda ora è, però, quando avverrà questa dolorosa uscita di scena.

Il momento, in realtà, sembra essere quello propizio: nel mid-season finale di The Walking Dead abbiamo infatti visto Michonne imbarcarsi in una pericolosissima avventura in compagnia di Virgil, allo scopo di riuscire a riportare a casa l'uomo e ricevere in cambio delle armi che sarebbero utilissime agli abitanti di Oceanside per combattere i tanto temuti Sussurratori.

In molti, dunque, si stanno chiedendo se ci sia la possibilità di non vedere Michonne far ritorno dai suoi storici compagni d'avventura: un'eventualità, però, che non dovrebbe verificarsi. Stando alle intenzioni della produzione, infatti, l'ultima apparizione di Michonne nello show dovrebbe coincidere con il dodicesimo episodio di questa stagione, con il quale il personaggio di Danai Gurira arriverebbe al totale di cinque presenze stagionali (esattamente come Rick nella nona stagione, prima della sua scomparsa).

Ci saranno tempo e luogo adeguati per dire addio a Michonne, dunque: la ragazza, nel frattempo, pare reagirà piuttosto male alle ultime morti di The Walking Dead; i fan, intanto, stanno cominciando a nutrire forti sospetti sull'alleato di Negan.