The Walking Dead, il mistero di Heath ancora irrisolto dopo quattro anni

I fan di lunga data di The Walking Dead sicuramente ricorderanno Heath interpretato da Corey Hawkins. Ebbene sono passati ben quattro anni da quando il sopravvissuto all'apocalisse zombie è scomparso in circostanze sospette, rendendo questo evento uno dei misteri più longevi nella storia dello show.

Nell'episodio della settima stagione intitolato Swear, andato in onda nel 2016, Heath e Tara (Alanna Masterson) erano andati in missione quando quest’ultima viene fatta prigioniera da Natania (Deborah May) e quasi uccisa da Beatrice (Briana Venskus) della comunità di Oceanside, per impedire che l'appartato insediamento venga scoperto dai Salvatori.



Ma Tara viene salvata da Cyndie (Sydney Park) e giura di mantenere il segreto di Oceanside anche da Rick Grimes (Andrew Lincoln), che guida la resistenza contro Negan (Jeffrey Dean Morgan) e i Salvatori. Nei flashback, Heath sembra abbandonare Tara quando la coppia viene attaccata da un gruppo di vaganti.



Vediamo Heath per l'ultima volta quando gli zombie fanno cadere Tara su un ponte, facendola finire vicino a Oceanside. Quando torna dove l'aveva visto l'ultima volta, Tara vede gli occhiali rotti di Heath e le tracce di pneumatici del loro mezzo ormai scomparso. Tira fuori una chiave magnetica lasciata cadere contrassegnata con "PPP", dicendo a se stessa: "Forse eri tu. Spero che fossi tu".



Heath appare nell'episodio della decima stagione What We Become, dove viene colpito e ucciso da Michonne (Danai Gurira) quando ha allucinazioni su cosa sarebbe potuto accadere se fosse stata una dei Salvatori. Hawkins non ha però filmato per l'episodio, che utilizzava filmati d'archivio di Heath dall'episodio della sesta stagione Not Tomorrow Yet.



Nell'universo, sono passati più di sette anni da quando Jadis (Pollyanna McIntosh) degli Scavengers ha rapito Heath e lo ha ceduto alla Civic Republic Military, lo stesso gruppo che ha preso Rick a bordo di un elicottero nell'episodio della nona stagione What Comes After.



La showrunner Angela Kang ha confermato questa connessione dopo che Rick è scomparso nel 2018. Nel 2017, l'allora showrunner Scott Gimple disse a Entertainment Weekly che "sicuramente non abbiamo visto per l'ultima volta Heath." Hawkins ha lasciato The Walking Dead per cercare altre opportunità di recitazione, ma secondo Gimple, "Heath sarà nello show. Sarà di nuovo in The Walking Dead".



Ma mancano solo 30 episodi alla fine, inclusi i 24 episodi dell'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead che inizierà la messa in onda nel 2021, siamo curiosi di scoprire che fine ha fatto questo personaggio, se si è unito a Rick o lo sta aiutando a scappare dalla Civic Republic, magari potrebbe fare il suo ritorno nei film dedicati a Rick Grimes.