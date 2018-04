The Walking Dead: Morgan tornerà mai nella serie "principale"?

Morgan (Lennie James) lascia The Walking Dead per unirsi a Fear the Walking Dead ma potrebbe non uscire definitivamente dalla serie. L'imminente finale della stagione 8 di The Walking Dead sarà l'ultimo episodio di Lennie James come componente del cast regolare.

Tuttavia ci saranno discussioni, quando gli spettatori vedranno Morgan che in Fear the Walking Dead. (La premiere della quarta stagione di Fear the Walking Dead andrà in onda subito dopo il finale della stagione 8 di The Walking Dead.)

Per inserire Morgan in Fear the Walking Dead e continuare direttamente la sua storia, lo spinoff compirà un salto temporale. Si tratta di una grande svolta, dal momento che Fear the Walking Dead è sempre stato un prequel. Questo cambiamento stabilisce anche che, seppure Morgan non sarà una presenza regolare in Walking Dead, potrà comunque riapparire nella serie. Il che è positivo, anche perché la storia di Morgan non è ancora finita in The Walking Dead.

Hollywood Life ha parlato con Lennie James del suo nuovo lavoro in Fear. Come previsto, l'attore è rimasto a bocca aperta sul come e perché Morgan finisca ad Austin, in Texas, in Fear the Walking Dead. Quando gli è stato chiesto se ci siano per lui possibilità, in futuro, di tornare in The Walking Dead, James ha spiegato:

"Qualcuno ha fatto ad Andy [Lincoln] questa domanda, quindi vado con la sua risposta, perché sembra essere una risposta sicura. Come dice Andy, non penso che il rapporto tra Rick e Morgan sia finito."

Le parole di James non sono certo una conferma che Morgan tornerà in The Walking Dead, ma la possibilità esiste. Il fatto che i due attori mantengano la stessa linea, suggerisce che è qualcosa che considerano plausibile.

Qualunque cosa accada tra Rick e Morgan nel finale della stagione 8, non concluderà la loro storia. In effetti, è molto probabile che il finale della stagione 8 riguarderà a malapena Morgan e Rick.

Le cose dovrebbero essere più chiare quando verranno stabilite le esatte circostanze del crossover. Tuttavia, alcune speculazioni potrebbero ancora uscire. La stagione 8 di Walking Dead ha introdotto un nuovo personaggio, Georgie. Forse sarà attraverso Georgie che Morgan troverà la comunità di Madison Clarke e la sua famiglia. Potrebbe anche essere attraverso Georgie che Rick (e altri personaggi di The Walking Dead) si riuniranno con Morgan. Per ora però rimane tutto un mistero.

C'è una cosa che Lennie James pensa non accadrà con il crossover: lo spostamento di James non significa che Fear the Walking Dead e The Walking Dead verranno fusi in un unico grande show. James ammette che una tale mossa è "possibile" ma non molto "probabile".