The Walking Dead: la morte ideale per Aaron secondo Ross Marquand

Ospite all'Emerald City Comic Con per parlare di The Walking Dead, l'interprete di Aaron Ross Marquand ha svelato ai fan quale sarebbe secondo lui la morte ideale per il suo personaggio.

"Penso che sarebbe forte se - visto che ora ho questo braccio e questa mano di metallo - riuscissi a uccidere un Sussurratore in qualche modo epico" ha detto Marquand. "Lui sta per sferrare l'ultimo colpo per uccidermi, e magari ci uccidiamo a vicenda nello stesso momento, ma io dico 'Hey, lascia che ti dia una mano' e poi glielo rompo in volto. Sarebbe davvero figo. E poi moriamo nello stesso istante, in modo molto Shakespeariano."

La "protesi" di Aaron è il risultato di un incidente avvenuto durante la nona stagione dello show, con l'idea che è nata dalle pagine dei fumetti di Robert Kirkman: mentre originariamente è Rick Grimes a perdere la mano, gli autori hanno deciso di virare su Aaron in quanto sarebbe stato troppo costoso applicare costantemente il trucco a Andrew Lincoln, che prima del suo abbandono appariva su schermo più di tutti gli altri personaggi.

Lo show tornerà in onda su AMC il prossimo 6 ottobre, mentre in Italia debutterà il giorno successivo. Nel frattempo, per altre informazioni, vi rimandiamo al trailer di The Walking Dead 10 e alle prime immagini della new entry Coco.