The Walking Dead: i morti invadono Parigi nella prima foto dal set dello spinoff su Daryl!

Tutti i sequel spinoff di The Walking Dead stanno ricevendo notizie molto incoraggianti. Il più ravvicinato è quello di Maggie e Negan a New York, mentre quello su Rick e Michonne si prepara all'inizio riprese. Norman Reedus invece le ha già iniziate per il suo show in Francia e ora arriva la prima foto dal set dei vaganti.

Dopo il finale dell’undicesima e ultima stagione di The Walking Dead, che ha chiuso (non definitivamente) una storia lunga ormai più di dieci anni, le cose vanno a pieno ritmo per questo universo narrativo. Tutta l’attenzione del Chief Content Officer Scott M. Gimple va ovviamente ai tre spinoff che continueranno le storie di alcuni personaggi protagonisti. Altri invece, purtroppo, non hanno avuto degna conclusione: Khary Payton per esempio si è detto molto deluso del finale di Ezekiel in The Walking Dead.

Non hanno da preoccuparsi invece Danai Gurira e soprattutto Andrew Lincoln, che si prepara al suo ritorno definitivo e in grande stile con lo spinoff a loro dedicato: sembra che lo show The Walking Dead arriverà molto presto. Ma forse, prima di allora e comunque dopo aver visto Dead City, potremmo già vedere quello su Daryl, che ha già cominciato le riprese. Ce lo segnala un post trittico di Norman Reedus condiviso su Instagram e che trovate in calce all'articolo, che mostra la un dettaglio di Ponte Alessandro III illuminato di notte nella prima foto.

Ma lo scatto di maggior interesse è ovviamente la prima foto dal set che ci mostra i morti mentre vagano in una metropoli, immaginiamo per le strade di Parigi o comunque in un set appositamente allestito. Che le riprese si stiano svolgendo in Francia e non in set al chiuso in altre parti del mondo, è comunque confermato da una delle uscite più clamorose di questo show, che ha modificato i piani radicalmente. Anche questo doveva essere infatti uno show di coppia, come per gli altri due, ma Carol non tornerà perché per la sua interprete Melissa McBride era troppo doversi allontanare nuovamente dalla famiglia per il lungo periodo di riprese che si sarebbe svolto in Europa.

Quale dei tre show attendete di più? Nonostante il ritorno di Rick Grimes, non è affatto scontata come domanda. Ditecelo nei commenti!