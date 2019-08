The Walking Dead: Nadia Hilker e la sua strana cotta per Superman

L'attrice Nadia Hilker, star della serie TV The Walking Dead, ha raccontato di quando da bambina si era innamorata di Dean Cain, attore interprete di Superman nella serie televisiva degli anni '90 Lois & Clark: The New Adventures of Superman. I due hanno poi avuto un bizzarro incontro durante una convention.

Hilker ha confessato questi due divertenti eventi al The Los Angeles Times durante il recente Comic-Con di San Diego, in compagnia di altri attori della celebre serie horror.

"Probabilmente me ne pentirò" ha esordito l'attrice. Per poi continuare "Non so perché, ma quando ero nel bagno della stanza dei miei genitori avrei sempre voluto aprire la finestra. Avrei voluto dare il benvenuto a Superman e farlo entrare e andare via con lui. Non so bene il perché".

Poi Hilker ha proseguito parlando dell'incontro recente che ha avuto con Dean Cain:

"Ero a una convention e lui si trovava lì. A quel punto ero diventata nervosa e abbiamo deciso di fare questa foto di gruppo, così io gli ho detto qualcosa del tipo 'Quando ero una ragazzina aprivo la finestra del bagno e mentre facevo pipì speravo che tu venissi a prendermi'".

Dopodiché è intervenuto l'attore Norman Reedus che ha chiesto alla collega se Cain fosse entrato in possesso del suo numero di telefono. Questa la riposta dell'attrice "No, sono rimasta delusa dalla sua reazione. Non l'ho detto? Lui è rimasto molto confuso da questa situazione".

Ricordiamo che Nadia Hilker interpreta il personaggio di Magna nella serie a tema zombie trasmessa dall'emittente televisiva AMC . La prossima stagione, la decima, vedrà l'arrivo di un nuovo personaggio in The Walking Dead, mentre sono state già rese pubbliche le nuove immagini ufficiali dei protagonisti.