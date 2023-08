The Walking Dead, neanche gli scioperi fermano il franchise: AMC avanti tutta

Lo sciopero degli sceneggiatori unitamente a quello degli attori ha compromesso numerose produzioni di Hollywood ma per i fan di The Walking Dead non c'è niente da temere: AMC Networks, infatti, ha dichiarato che le mobilitazioni non hanno influito sul franchise e che la programmazione andrà avanti "almeno" fino al 2024.

Le parole di Kristin Dolan, amministratore delegato del network nel corso di un confronto con gli analisti di Wall Street, in un periodo tanto incerto per le produzioni sia cinematografiche che televisive rassicurano di certo il pubblico: "Apprezziamo il lavoro dei nostri partner creativi - afferma Dolan speriamo che queste controversie possano essere risolte il prima possibile. AMC Networks ha portato a termine la produzione degli show previsti, dunque i nostri spettatori non dovranno temere sia per le serie previste nel 2023 che nel 2024".

L'universo di The Walking Dead, la cui serie madre è terminata nel 2022 dopo ben 11 stagioni, si espande sempre di più grazie allo sviluppo di numerosi spin-off. The Walking Dead Dead City ha debuttato a giugno su AMC, mentre sono arrivo per il network due nuovi spin-off: The Walking Dead Daryl Dixon a settembre e The Walking Dead: The Ones Who Live la cui produzione è già terminata e andrà in onda nel 2024. S

e pensate di esservi persi qualcosa o necessitare di una "bussola" per orientarvi tra i mille progetti nel mondo dei non morti potete leggere il nostro articolo su tutti gli spin-off di The Walking Dead.