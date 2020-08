The Walking Dead, Negan è il favorito dei fan per un prequel

I fan di The Walking Dead hanno indicato quale personaggio vorrebbero vedere come protagonista di un film o una serie prequel in un recente sondaggio condotto su Reddit, il quale neanche a dirlo ha sancito Negan come vincitore assoluto.

Robert Kirkman e Charlie Adlard hanno già approfondito la storia del personaggio di Jeffrey Dean Morgan in Negan è qui!, fumetto ambientato durante l'inizio dell'apocalisse zombie, e a quanto pare secondo i fan potrebbe rappresentare un'ottima base per un adattamento live-action.

Nel sondaggio, Negan è seguito dal Governatore (David Morrissey) e Abrahm Ford (Michael Cudlitz). Al quarto posto troviamo Re Ezekiel (Khary Payton), mentre Juanita Sanchez aka Principessa (Paola Lazaro) e Beta (Ryan Hurst) sono finiti rispettivamente in quinta e sesta posizione.

Come potete vedere nei risultati di seguito, Negan ha trionfato anche con un certo distacco:

Negan - 206 voti Governatore - 52voti Abraham - 44 voti Ezekiel - 23 voti Principessa - 21 voti Beta - 18 voti

Morgan, lo ricordiamo, ha confermato il suo interesse per un eventuale progetto di questo tipo già nel 2018: "Mi piacerebbe partecipare a qualcosa del genere. Perché sfortunatamente con tutti questi personaggi e storyline non possiamo vedere tutto, e penso che sia necessario per un personaggio come Negan."



Siete d'accordo con i risultati del sondaggio? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Intanto, vi rimandiamo alle immagini di Daryl e Beta nel finale di The Walking Dead 10.