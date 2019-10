The Walking Dead: Negan sarà ai lavori forzati nella decima stagione

Il finale sottotono della nona stagione di The Walking Deadha lasciato a molti fan un sapore amaro in bocca: cosa ne è stato del truce Negan? Ci saranno altre evoluzioni del personaggio? Nonostante nel trailer della decima stagione di The Walking Dead non compaia, sappiamo per certo che Negan e Lucille torneranno presto a piede libero!.

Dopo il salvataggio eroico di Judith da una tempesta di neve, i fan hanno iniziato a chiedersi se avrebbero rivisto Jeffrey Dean Morgan dietro le sbarre o se sarebbe stato rilasciato in nome di questo inaspettato altruismo dimostrato.

La sceneggiatrice Angela Kang afferma che la condizione di Negan cambierà radicalmente: "Il luogo in cui Negan si troverà ad inizio stagione è decisamente interessante. Alla fine della precedente stagione lo abbiamo visto guadagnarsi in briciolo di fiducia e in questo nuovo capitolo lo prenderà parte all'idea di futuro che Carl aveva in mente.". Il malcontento e l'astio nei sui confronti non sono però cessati e anche se potrà trascorrere del tempo fuori di prigione, sarà per un'unica ragione "Lavorerà, certo, ma è pur sempre un prigioniero: sarà come essere ai lavori forzati".

Che lo spirito di Negan sia spezzato? Non siamo certo abituati a vederlo docile e tranquillo e infatti Kang promette sviluppi ricchi d'azione: "C'è sempre una parte di lui che rimarrà imprevedibile. Sa cosa gli serve per raggiungere i suoi scopi: è intelligente, astuto e forte. Ci saranno momenti mozzafiato e speriamo che il pubblico si emozioni tanto quanto noi ci siamo divertiti a girare le scene".

Nonostante Morgan non stimi Negan, l'attore continua ad essere entusiasta di questo ruolo che lo mette sempre alla prova: "Negan sarà fantastico in quetsa stagione, spero di averlo interpretato al meglio". The Walking Dead tornerà su AMC tra pochi giorni e sarà trasmessa in Italia dal 6 ottobre su Fox.