The Walking Dead, che ne sarà di Negan e Maggie nella stagione 11? Risponde Lauren Cohan

Nei giorni scorsi, grazie al nuovo trailer, abbiamo scoperto la data di uscita della stagione finale di The Walking Dead. Tra gli interrogativi cui la stagione 11 dovrà rispondere, uno dei più importanti riguarda la coesistenza tra Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan).

Negli episodi bonus della stagione 10, i due personaggi si sono infatti rincontrati a sei anni dall'uccisione, da parte di Negan, di Glenn (Steven Yeun), marito di Maggie e padre del piccolo Hershel Rhee (Kien Michael Spiller). Ora Negan è un uomo libero ma quando, nell'ultimo episodio andato in onda, fa ritorno ad Alexandria, Carol (Melissa McBride) lo mette in guardia: "Se rimani qui, Maggie ti ucciderà."

"Quando Maggie e Negan si incontreranno di nuovo faccia a faccia ad Alexandria, ci sarà una situazione davvero complicata e capiremo se lui potrà davvero redimersi" ha anticipato Lauren Cohan in un video promozionale. "E capiremo se Maggie potrà perdonarlo. Come faranno a coesistere? Ci riusciranno?" ha continuato l'attrice.

Dal canto suo, per Jeffrey Dean Morgan è scioccante sapere che la serie sta per finire, mentre anche la showrunner Angela Kang ha parlato delle dinamiche del rapporto tra Maggie e Negan. "Penso che ci sia quella sensazione del tipo: Ho intenzione di prendermi il mio spazio qui. Anche tu sei qui e dobbiamo cercare di risolverla in un modo o nell'altro" ha spiegato a Entertainment Weekly. "Inizieremo a saperne di più su questa relazione quando la stagione 11 di The Walking Dead entrerà nel vivo."