The Walking Dead: Negan rovinerà l'amicizia tra Maggie e Carol?

Con ogni probabilità negli episodi speciali di The Walking Dead scopriremo le conseguenze dell'attesissimo ritorno di Maggie. Dopo gli abbracci e i sorrisi per aver ritrovato i suoi vecchi compagni di viaggio, la vedova Rhee potrebbe non gradire la presenza di un certo Negan.

Come tutti sanno, il personaggio interpretato da Jeffrey Dean Morgan debuttò sulla scena fracassando allegramente il cranio di Glenn, un omicidio brutale commesso per di più sotto lo sguardo attonito di Maggie, di Rick e degli altri. Nell'ultima puntata della decima stagione abbiamo visto il provvidenziale ritorno di Maggie che, dopo aver salvato Padre Gabriel dai Sussurratori, ha salutato alcuni dei suoi amici.

Attendiamo però di scoprire come reagirà alla vista di Negan, ormai schierato definitivamente dalla parte dei buoni. Tutto ciò potrebbe incrinare l'amicizia con Carol, visto che è stata proprio lei a liberare l'ex-villain e a promettere di riabilitarlo nella società di Alexandria. A tal proposito è intervenuta la stessa interprete di Carol, Melissa McBride, durante Talking Dead:

"Sapete, non lo so. Ci sono un sacco di persone che a questo punto possono garantire per Negan. Non so se Maggie vorrà ascoltare le loro ragioni, e non appena la guardi in volto non puoi fare a meno di ripensare a quell'unica cosa. Lasciar correre potrebbe essere molto difficile, ma se ciò significa che Carol e Maggie avranno una scena insieme, allora sono felice. Maggie deve essere aggiornata su molte questioni".

Una situazione complessa che potrebbe creare più di qualche interessante dissapore nel gruppo, per cui non resta che attendere le nuove puntate nel 2021. Nel frattempo vi rimandiamo alla recensione del finale di TWD 10, nel quale abbiamo scoperto il destino del terrificante Beta.