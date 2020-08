The Walking Dead: Nella stagione 8 è stata tagliata una scena di sesso con Eugene

Mentre sono ricominciati i lavori su The Walking Dead, sospesi a causa della pandemia di Coronavirus, i fan hanno potuto scoprire diverse curiosità sulla loro serie preferita, grazie alla numerose interviste al cast. Un'attrice ha anche rivelato di aver girato una scena di sesso che non è mai stata utilizzata.

Stiamo parlando di Lindsley Register, che ha partecipato alle puntate dello show di AMC interpretando Laura, membro dei Savior di Negan. Durante la sua partecipazione al podcast "Talk Dead To Me", Lindsley ha raccontato una scena che sarebbe dovuta andare in onda nella puntata dell'ottava stagione intitolata "Time for After", quando il suo personaggio e quello di Eugene sono rimasti bloccati all'interno di Sanctuary, a causa dell'attacco di Daryl e Tara. Ecco il commento di Lindsley Register: "Ho ricevuto questa mail molto criptica del mio agente che mi ha chiesto, hai qualche problema a girare scene di sesso? Ed io ho risposto, perché? Cosa dobbiamo fare? Cosa sta combinando Laura?".

Continua poi: "I produttori mi hanno detto, non c'è niente tra voi due, non c'è affetto in quello che fate, è solo sesso. Quindi abbiamo iniziato a girarla, è stato divertente. Mi ricordo che mi ha baciato e mi ha detto sai di frutta e di succo di mela. Io mi stavo vestendo e lui aveva le coperte tutte attorno, era carino". Secondo l'attrice la scena non è stata mai usata nella puntata perché avrebbe distratto troppo il pubblico, inserendo una sotto trama considerata di poca importanza.

Se cercate delle indiscrezioni sul finale di stagione della serie, vi lasciamo con questa intervista al produttore di The Walking Dead.