The Walking Dead: Nello speciale della serie saranno presenti due ospiti importanti

In attesa di vedere l'atteso finale di stagione della serie, i fan hanno iniziato a discutere delle nuove foto di The Walking Dead 10 condivise da AMC. Nei prossimi giorni inoltre andrà in onda uno speciale dedicato alla puntata conclusiva della decima parte dello show, in cui saranno presenti ospiti importanti.

Per vederlo dovremo aspettare domenica 27 settembre, quando sarà disponibile il "The Walking Dead Universe Preview Special", episodio in cui verranno trasmesse interviste al cast e una breve anteprima del finale di stagione. Chris Hardwick sarà il presentatore e insieme a lui troveremo la showrunner Angela Kang e Lauren Cohan, attrice celebre per essere il volto di Maggie Rhee, personaggio che ritornerà ufficialmente già dalla fine di questa serie di puntate di The Walking Dead.

Non solo, saranno presenti anche interviste al cast degli show spin-off, Fear The Walking Dead e The Walking Dead: World Beyond, in particolare i fan sono molto curiosi di scoprire qualcosa in più su questa serie ambientata diversi anni dopo le vicende di Rick e degli altri sopravvissuti. Infine è stato annunciato che nello speciale troveremo anche altri due ospiti, ma non è ancora stato dichiarato di chi si tratta. Non resta che aspettare altre notizie ufficiali, nel frattempo vi lasciamo con questa intervista a Matt Lintz di The Walking Dead.