The Walking Dead: nominata in cinque diverse categorie dei People's Choice Awards

Come sappiamo la prossima stagione della serie dedicata all'universo creato da Robert Kirkman vedrà l'addio di alcuni personaggi preferiti dai fan. Così, mentre a Norman Reedus manca già una sua collega di The Walking Dead, lo show di AMC è stato candidato ai prestigiosi People's Choice Awards.

Queste sono state ottenute principalmente grazie alla bravura degli interpreti: sia Danai Gurira sia Norman Reedus sono infatti in lizza per due premi dedicati alla loro performance nelle puntate della serie.

L'interprete di Daryl Dixon, per vincere il premio "The Male TV Star of 2019", dovrà sconfiggere la concorrenza composta da Cole Sprouse e KJ Alpa di Riverdale, Jim Parsons di The Big Bang Theory, Finn Wolfhard di Stranger Things, Kit Harrington del celebre Game of Thrones e la coppia Milo Ventimiglia e Sterling K. Brown di This Is Us. Inoltre è stato nominato nella categoria "The Drama TV Star of 2019", dove dovrà superare la bravura di colleghe di serie TV come Zendaya, Millie Bobby Brown e altre.

Danai Gurira invece, grazie alla sua performance, è stata candidata per "Female TV Star of 2019", mentre la serie in generale potrà vincere gli ambiti premi di "The Show of 2019" e "The Drama Show of 2019". Vista la presenza in tutte le liste di colossi dell'intrattenimento quali Stranger Things e il Trono di Spade sarà difficile per le altre serie riuscire a superare la popolarità dei due, ma il grande affiatamento dei fan verso l'opera ispirata ai fumetti omonimi potrà riservare delle sorprese.

Nel frattempo si avvicina sempre di più l'ora dello scontro finale tra il gruppo di Alpha e quello di Daryl, Michonne e gli altri, inoltre la showrunner di The Walking Dead ha voluto spiegare la differenza tra i diversi villain apparsi nello show.