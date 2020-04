The Walking Dead: qualcuno potrebbe non sopravvivere al finale della decima stagione

Il finale della decima stagione di The Walking Dead è stato posticipato e la produttrice esecutiva Denise Huth ha voluto soffermarsi proprio sulla conclusione di questo ciclo di episodi dopo la messa in onda del quindicesimo e penultimo episodio, La torre. Al momento il finale di stagione è incompleto, in quanto non è stato terminato il montaggio.

Non proseguite nella lettura della news se non volete spoiler sulla decima stagione di The Walking Dead. L'episodio 15 intitolato La torre, vede la conclusione su di una scogliera, quando Beta (Ryan Hurst) ha scatenato la sua orda di camminatori in direzione della torre dell'ospedale abbandonata, nascondendo gli sfollati dalle comunità di Alessandria, Hilltop e Oceanside. Ma Daryl, Carol, Kelly, Luke e altri sopravvissuti sono costretti a mimetizzarsi, ricoperti di sangue, in un ultimo tentativo di fuga.



"Dopo l'attacco a Hilltop si sono riuniti di nuovo nel punto d'incontro e chiaramente sono successe delle cose, è passato un po' di tempo e hanno escogitato un piano. Non sappiamo necessariamente quale sia quel piano. Hai sicuramente la sensazione che si stiano preparando per un attacco, sanno che stanno arrivando e come possono risolvere il problema di questa orda gigante?

Beta è un uomo ma tutte quelle migliaia di camminatori sono roba diversa. Molti sono stati uccisi nel fuoco di Hilltop ma ce ne sono ancora un sacco, e come abbiamo visto in precedenza, ce sono molti di più" ha spiegato Huth. Evidente che dalle parole della produttrice si possa intuire che qualcuno dei personaggi principali non sopravvivrà a questo intenso e atteso finale di stagione.

Di recente si è parlato di un possibile riciclo delle location di The Walking Dead. La showrunner ha risposto a questa voce, così come alla bugia di Judith.