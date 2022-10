The Walking Dead: Norman Reedus annuncia l'inizio delle riprese dello spin-off su Daryl!

A novembre arriverà il finale di stagione di The Walking Dead. Per colmare il vuoto lasciato dalla serie, ecco dunque uno spin off incentrato su Daryl Dixon, personaggio interpretato da Norman Reedus. L'attore ha annunciato l'inizio delle riprese a Parigi con un post sul proprio profilo Instagram.

Pare che Reedus non dirà addio al suo personaggio tanto in fretta. Dopo 11 stagioni di The Walking Dead l'attore riprenderà il ruolo di Dixon nella nuova serie spin-off. Il personaggio, infatti, si troverà ad affrontare nuovamente l'apocalisse zombie, dopo essere riuscito a sopravvivere nel proprio paese. A raccontarci la sinossi dello show è stato il presidente di Dan McDermott, che ha svelato come Daryl dovrà trovare un modo per tornare a casa.

Rimane un mistero il finale di The Walking Dead cambiato all'ultimo dagli sceneggiatori. Le ultime scene dovrebbero darci delle direttive riguardo la trama futura dello spin-off incentrato su Dixon. Come è finito in Europa? Come farà a ritornare indietro? Sembra che il personaggio dovrà puntare su tutte le sue capacità per trovare nuovamente la via della salvezza e di casa. Norman Reedus ha annunciato ufficialmente l'inizio delle riprese sul proprio profilo Instagram con una sua foto con gli abiti di scena. Del team precedente di The Walking Dead rimarranno alla produzione Angela Kang e Scott M. Gimble.

Nel frattempo, il finale di The Walking Dead ha anticipato una morte che sarà presente all'interno dell'episodio.