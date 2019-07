The Walking Dead: Norman Reedus anticipa una decima stagione molto 'inquietante'

Mentre sale la curiosità per il misterioso secondo spin-off di The Walking Dead, Norman Reedus è stato ospite di Entertainment Tonight in compagnia di Jeffrey Dead Morgan e della giovane Cailey Fleming per parlare della decima stagione della serie principale.

Una stagione che, almeno stando a quanto anticipato dall'interprete di Daryl, sarà molto più inquietante rispetto a quelle precedenti: "E' diversa. C'è molto spazio per il tema della paranoia quest'anno, perché non sai chi è chi" ha detto Reedus. "Sta iniziando a creare attrito tra i gruppi sulla fiducia, ci sono spie, quest'anno le cose sono molto inquietanti.

Questo clima di sfiducia è dovuto in gran parte all'arrivo nello show dei Sussurratori, un gruppo ostile di sopravvissuti che si camuffa da zombie in modo da muoversi liberamente e attaccare gli altri insediamenti. "I Sussurratori sono una minaccia molto differente. Sono davvero spaventosi, e non puoi mai sapere se sono zombie o Sussurratori" ha aggiunto la Fleming, interprete nello show della piccola Judith Grimes.

Nei giorni scorsi Ryan Hurt (Beta) ha anche confermato che la decima stagione darà ampio spazio alla backstory di Alpha, la leader dei Sussurratori interpretata da Samantha Morton. In particolare nei nuovi episodio scopriremo perché è diventata quella che è oggi e l'evoluzione della sua relazione con Beta.