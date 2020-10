The Walking Dead, Norman Reedus sulla conclusione: 'Dovrà essere in grande stile'

Nelle scorse ore è andato in onda il finale di stagione di The Walking Dead 10: la conclusione della saga si fa sempre più vicina e Norman Reedus ha voluto rivelare i suoi piani per la fine della storia di Daryl e degli altri sopravvissuti.

Come sapete il network televisivo ha annunciato che lo show andrà avanti per altre 30 puntate, prima di concludersi definitivamente. Intervistato durante l'edizione virtuale di "Talking Dead", l'interprete di Daryl ha commentato la notizia, rivelando le sue speranze per l'episodio finale: "Mi sento molto in ansia. Abbiamo concluso il fumetto, la sua storia è proprio finita, vorrei che si concludesse come è iniziato, voglio che finisca tutto in grande, senza esclusione di colpi. Sono sicuro che andrà così, lo abbiamo sempre fatto, lo dobbiamo a noi stessi e al resto del gruppo, finiremo le cose in grande. Sarà una stagione conclusiva fantastica".

Ancora non conosciamo i dettagli riguardo la serie spin-off incentrata sui personaggi di Carol e Daryl, ma siamo sicuri che tutti i fan saranno entusiasti di rivederli in un nuovo show. Nei giorni scorsi Norman Reedus aveva rivelato le misure di sicurezza presenti sul set di The Walking Dead, per evitare il diffondersi della pandemia di Coronavirus.