The Walking Dead: Norman Reedus conserva la barba di Rick e il codino di Hershel

Come si è già visto nel promo della quinta puntata di The Walking Dead 10, il personaggio interpretato da Norman Reedus è tra i più amati nella serie. Anche se non siamo sicuri di come i fan prenderanno la notizia che l'attore conserva ancora la barba e i capelli dei suoi colleghi.

A rivelarlo è l'attore stesso, ospite del celebre programma "The Late Show with Stephen Colbert", in cui ammette di conservare in frigo la barba di Andrew Lincoln e il codino di Scott Wilson, interprete recentemente venuto a mancare: "Conservo la barba di Andrew Lincoln. È in una borsa nel frigo, e ho anche il codino del defunto Scott Wilson, le tengo in frigo, in fondo". Norman Reedus non hai mai nascosto il grande affetto dei suoi colleghi, anche se arrivare a conservare i capelli in un frigo sembra un comportamento un po' esagerato.

Siamo sicuri che Daryl farà tesoro delle lezioni impartitegli dai due sopravvissuti, adesso che è diventato lui uno dei membri più importanti di Alexandria, insieme a Michonne e Carol. La prossima puntata dello show ispirato ai fumetti omonimi scritti da Robert Kirkman andrà in onda domenica 3 novembre, nel frattempo vi consigliamo di leggere la nostra recensione del quarto episodio di The Walking Dead 10.