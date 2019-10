The Walking Dead: per Norman Reedus Dayl sarebbe potuto diventare come il fratello Merle

Il personaggio interpretato da Norman Reedus è diventato in pochissimo tempo uno dei preferiti dai fan. Così, nonostante il calo di spettatori di The Walking Dead, sono in molti ad essere ancora legati a Daryl Dixon. L'attore rivela però che il famoso sopravvissuto sarebbe potuto diventare come il fratello Merle.

Ricorderete sicuramente Merle Dixon, conosciuto durante la prima stagione e con cui Rick e gli altri si sono scontrati più e più volte, a causa della sua indole razzista e del suo egoismo. In un'intervista durante l'ACE Comic-Con Midwest Norman Reedus rivela che il suo personaggio sarebbe dovuto essere molto più simile al fratello: "Sarebbe stato veramente una persona orribile, se ricordate Merle e Daryl erano con il gruppo di sopravvissuti solamente per derubarli. Ecco perché facevano finta di stare al gioco. Nel copione originale che mi avevano dato ero un drogato e dicevo tutte queste cose razziste, ero praticamente un Mini Merle".

Scopriamo inoltre che l'attore aveva fatto l'audizione proprio per la parte di Merle, ma la sua convincente interpretazione aveva spinto gli showrunner a creare un personaggio inedito per lui: "Non voglio essere quel tipo di persona. Preferisco essere un uomo che è cresciuto in quel modo ma che si vergogna del suo razzismo. Questo mi ha permesso, una volta che Merle non era più presente nella serie, di crescere e di diventare una persona migliore".

Sembra quindi che l'intuizione di Norman Reedus abbia avuto successo, considerando la grande quantità di fan del suo personaggio. Non resta che aspettare i prossimi episodi per scoprire come si evolverà Daryl, nel frattempo vi lasciamo con la nostra recensione della seconda puntata di The Walking Dead 15.