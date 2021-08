The Walking Dead: Norman Reedus definisce la stagione finale 'strabiliante'

Mentre i fan ammirano il trailer della stagione finale di The Walking Dead Norman Reedus, interprete di Daryl Dixon, ci dà qualche notizia sull'ultima season della serie. Come sappiamo la prima parte del capitolo conclusivo dello show, che nell'ultima stagione conta 24 episodi divisi in tre blocchi, debutterà il prossimo 23 Agosto su Disney+.

"E' sconvolgente e strabiliante dove stiamo andando," ha dichiarato l'attore. "Nei primi 10 episodi siamo andati più o meno in una direzione, che coinvolgeva più che altro la storia di Maggie e noi che ci occupiamo di cosa sta accadendo al riguardo come gruppo. E ad un certo punto, improvvisamente, tutto è cambiato." Come sappiamo, infatti, nella prima parte della stagione, Maggie si confronterà con il suo oscuro passato che credeva di essersi lasciata alle spalle. Nel frattempo, mentre c'è il ritorno di un vecchio amico, i nostri protagonisti si ritrovano ad affrontare i Razziatori.

"Daryl sta proteggendo molto i bambini, se devo essere onesto, e sta proteggendo molto anche Maggie," afferma Reedus in un'intervista a ComicBook. "Maggie affronta qualcosa di grande all'inizio della stagione, e lui si prende la responsabilità di tenerla d'occhio e diventare parte di quel viaggio." Viaggio che, come anticipato, si trasformerà. Infatti non si tratterà più di proteggere gli altri, ma di proteggere la propria casa, in una missione che coinvolgerà tutti.

"E' tutto completamente diverso," continua Reedus parlando di come va avanti la stagione e di come lui e i colleghi l'hanno affrontata. "Stiamo tutti facendo L'Esorcista adesso, tutte le nostre teste stanno girando. Sì, siamo tutti Linda Blair al momento. Voglio dire, le cose vanno dal western in bianco e nero al technicolor del film su Willy Wonka, così, in un attimo, è folle." Dichiarazioni che incuriosiscono sempre di più il pubblico, le cui aspettative sono adesso altissime. Si prevede un finale esplosivo e imprevedibile. O meglio, un "inizio della fine", perché secondo alcune dichiarazioni l'ultimo episodio di The Walking Dead non sarebbe ancora stato scritto.