The Walking Dead, Norman Reedus: 'Ecco come andrebbe la reunion tra Daryl e Rick'

Norman Reedus aveva rivelato di voler assistere ad una reunion tra Daryl e Rick già lo scorso luglio, e ora l'attore ha immaginato cosa potrebbe accadere se i due personaggi si incontrassero davvero nel futuro di The Walking Dead.

"Penso che andrebbe così: mi imbatterei in Rick per caso, lui sorriderebbe, io sorriderei. Probabilmente avrei una lacrima che scorre, e poi gli darei un pugno in faccia" ha dichiarato la star durante lo speciale dedicato all'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead.

Reedus ha poi parlato del rapporto fraterno tra il suo personaggio e quello di Andrew Licoln: "Credo che Rick abbia tirato fuori Daryl dalla sua prigione emotiva. Era davvero un fratello per Daryl, e penso che questa cosa lo abbia particolarmente colpito, specialmente dopo Merle. Ma dopo che Rick ha fatto esplodere il ponte, penso che questo gli abbia fatto capire che la vita è breve e non sai mai chi andrà e quando te ne andrai."

Assente dalla serie principale dalla nona stagione, vi ricordiamo che Rick Grimes sarà protagonista di una trilogia cinematografica di The Walking Dead il cui primo film non è ancora entrato in produzione. Voi cosa vorreste vedere da una reunion tra i due personaggi? Fatecelo sapere nei commenti.