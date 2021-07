The Walking Dead, Norman Reedus diventa Ghost Rider in una splendida fanart

I fan di Norman Reedus, che interpreta il tenebroso Daryl Dixon in The Walking Dead, non ci hanno messo molto ad immaginare l’attore nei panni di Ghost Rider dopo le sue dichiarazioni di volerlo interpretare in futuro.

Prima o poi Ghost Rider tornerà nel Marvel Cinematic Universe, secondo gli ultimi rumors potrebbe succedere in Secret Invasion. Molteplici versioni del personaggio sono apparse nella quarta stagione di Agents of SHIELD e il Robbie Reyes di Gabriel Luna era persino pronto per ottenere la sua serie tv spin-off.

Alla fine, i Marvel Studios hanno deciso di cancellare quel progetto una volta che il gruppo ha assorbito la Marvel Television, suggerendo che Kevin Feige aveva potenzialmente dei piani per il personaggio.

Recentemente intervistato da Comicbook.Com, Reedus ha detto che gli piacerebbe interpretare Ghost Rider e non è la prima volta che si lascia andare a questo desiderio.

Molte persone ora sperano di vedere l’attore interpretare Johnny Blaze, probabilmente la versione più popolare del personaggio. Ll’artista @mizuriau ha pubblicato su Instagram un'incredibile fan art, che trovate in calce alla notizia, che mostra come potrebbe apparire Reedus nei panni di Ghost Rider.



Nell'attesa, e nella speranza, che ciò un giorno accada, vedremo prossimamente Reedus nell'ultima stagione di The Walking Dead e nello spin-off dedicato a Daryl e Carol.