The Walking Dead, Norman Reedus lasciò il set l'ultimo giorno vestito da Daryl

La star di The Walking Dead, Norman Reedus, ha raccontato in che modo è uscito di scena definitivamente dal set della serie alla fine dell'ultimo giorno di riprese. Dal 2010 ad oggi, TWD si è distinta come una delle serie tv maggiormente apprezzate sul piccolo schermo, sia negli USA che a livello internazionale.

In un'intervista rilasciata a People, Norman Reedus ha raccontato di essersi portato a casa il costume di Daryl alla fine della produzione.

L'attore, 53 anni, mentre si abbracciava e piangeva con il resto della troupe si è ritrovato ad andarsene semplicemente dal set senza nemmeno cambiarsi.



"Me ne sono andato con il mio costume. Semplicemente non mi sono cambiato i vestiti. Abbracciavo le persone, piangevo e dicevo addio a tutti e sono finito per tornare a casa con il mio costume. Quindi ho tutto... ho tutti gli altri giubbotti e credo tutte le altre balestre. Penso di avere tipo otto balestre adesso, il che è pazzesco".



Sebbene la serie madre stia volgendo al termine il franchise proseguirà. Oltre a Fear the Walking Dead e The Walking Dead: The World Beyond, sono state annunciate altre serie come lo spin-off Isle of the Dead e Tales of The Walking Dead.



Uno spin-off che seguirà le avventure di Daryl sarà ambientato in Europa ma non sono stati ancora confermati i dettagli. Ciò significa che Norman Reedus tornerà ancora ad indossare quel costume che si è riportato a casa dopo la fine delle riprese.

Sul nostro sito trovate la recensione del midseason finale di The Walking Dead.