The Walking Dead: Norman Reedus al lavoro sulla puntata dedicata a Daryl, tutti i dettagli

Nelle scorse settimane erano state annunciate delle nuove puntate dedicate ai personaggi di The Walking Dead: tra queste, una avrebbe avuto come protagonista Daryl e l'attore interprete del celebre sopravvissuto ha appena annunciato di essere sul set dello show.

A causa della pandemia di Coronavirus questi episodi inediti avranno meno comparse e meno cambi di set, così da poter girare in sicurezza le nuove storie incentrate sui personaggi dell'opera di AMC. Scopriremo quindi qualcosa di più sulla psiche dei sopravvissuti all'apocalisse zombie, in particolare dopo le vicende del finale di stagione, in cui gli abitanti di Alexandria si sono dovuti scontrare contro i Whisperers guidati da Beta. Come si poteva immaginare una puntata sarà dedicata a Daryl, personaggio interpretato da Norman Reedus, e in calce alla notizia potete trovare una foto condivisa dall'attore sulla sua pagina Instagram, in cui è possibile notare il suo costume di scena.

La trama e il titolo dell'episodio dedicato a Daryl non è ancora stata rivelata, nelle prossime settimane siamo sicuri che avremo maggiori informazioni a riguardo. Se non la avete ancora letta, vi segnaliamo la nostra recensione del finale di stagione di The Walking Dead 10, mentre nelle scorse ore è stato annunciato che scopriremo qualcosa di più sulla storia di Maggie.