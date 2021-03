The Walking Dead, Norman Reedus e Melissa McBride commentano lo scontro tra Daryl e Carol

La decima stagione di The Walking Dead è tornata in onda con una serie di episodi bonus che hanno già regalato diverse sorprese ai fan, tra cui un'accesa discussione tra Daryl e Carol, interpretati rispettivamente da Norman Reedus e Melissa McBride.

"È come se Carol si sentisse la ruota di scorta di Daryl" ha dichiarato l'attrice durante una recente intervista con Entertainment Weekly. "Da quello che percepito leggendo la sceneggiatura, Daryl doveva già uscire per fare delle cose. E lei si è semplicemente auto invitata come terzo incomodo tra lui e i suoi pensieri, o qualunque cosa avesse bisogno di fare. Era molto fastidiosa, sperava solo di vedere il suo lato giocoso come se tutto andasse bene, no? Ma non ha funzionato."

Per quanto riguarda Reedus, l'attore ha commentato l'allontanamento tra i due personaggi facendo un paragone con uno dei suoi piatti preferiti: "È come se ci fosse una pizza surgelata nel mio congelatore, e proprio lì. So che non dovrei mangiarla, ma poi dopo cinque minuti mi ritrovo un po' più vicino. Altri cinque minuti e sono ancora più vicino. La prossima cosa che so è che andrà nel forno."

Chiarendo il suo pensiero, Reedus ha aggiunto che Daryl si sente "molto in colpa" per la situazione con Leah: "Sento come se Daryl e Carol si raccontassero tutto, e questa volta le avesse raccontato solo una parte. Quando si avvicina a quell'area sa benissimo dove si trova. E in qualche modo, indirettamente, ora sono lì, la pizza è nel forno e la deve mangiare."

Qui potete trovare la nostra recensione di The Walking Dead 10x18.