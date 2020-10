The Walking Dead, Norman Reedus è un papà felice: il video della figlia è tenerissimo

Nell'autunno del 2018 è nata la prima figlia di Norman Reedus e della sua compagna, l'attrice Diane Kruger. La coppia è sempre molto attenta alla privacy della bambina e non pubblica sui social foto in cui si vede il suo viso. La star di The Walking Dead, però, ha recentemente trovato il modo di condividere coi fan un tenero video della piccola.

Nella breve clip pubblicata da Norman Reedus su Instagram, che possiamo vedere anche in calce alla notizia, la bambina è ripresa di spalle, e indossa un buffo pannolino con dei tacos disegnati. Di fronte a una lavagna, con ai suoi piedi pastelli, gessetti e tempere, la bimba lancia un urlo e poi traccia un segno, "firmando" la sua opera d'arte.

"Anche se comprendiamo che molte persone vorrebbero vedere una foto di nostra figlia, noi come genitori non desideriamo altro che permetterle di crescere in sicurezza e nel rispetto della privacy" aveva dichiarato Diane Kruger nel dicembre 2018, quando la neonata fu paparazzata insieme alla coppia. "Io e Norman vi chiediamo gentilmente di non ripubblicare questa foto e di aiutarci a raggiungere questo obiettivo. Per favore, mettetevi nei nostri panni. Grazie per il sostegno."

