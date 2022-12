The Walking Dead, Norman Reedus a Parigi in questo fan poster dello spin-off su Daryl

Dopo la sensazione conclusione di The Walking Dead, dopo 11 (forse non tutte) gloriose stagioni, è tempo per i fan del franchise di iniziare a concentrarsi sui prossimi spin-off in arrivo, tra i quali svetta sicuramente quello interamente incentrato sul personaggio di Norman Reedus, Daryl Dixon. Infatti, è appena arrivato un suggestivo fan poster.

L'omaggio in questione arriva dall'artista Bassel Galal, che ha condiviso su Instagram uno splendido poster dedicato ai fan di The Walking Dead: Daryl Dixon, e che mostra in bella vista all'orizzonte la Torre Eiffel, mentre Daryl è in sella alla sua moto e intorno a lui sembra esserci solo morte e distruzione.

Il finale di serie di The Walking Dead ha concluso il percorso di Daryl con Maggie che gli affida un'ultima missione: scoprire quanto è ampia e diffusa l'apocalisse zombie. Daryl dice così addio a Carol per poi salire in sella alla sua moto. Lo spin-off di Daryl mostrerà che la Francia è diversa dagli Stati Uniti. Durante la prima stagione di The Walking Dead, il dottor Edwin Jenner del CDC aveva detto al gruppo di Rick di aver perso i contatti con il mondo esterno e di non essere a conoscenza di altre strutture di ricerca funzionanti. Tuttavia, Jenner aveva poi rivelato che gli scienziati in Francia sono stati gli ultimi a resistere.

Norman Reedus aveva svelato alcuni dettagli dello spin-off su Daryl proprio qualche settimana fa:

Secondo quanto dichiarato dall'attore protagonista, lo spin-off sarà incentrato sul modo in cui il personaggio cerca di ambientarsi e orientarsi in una realtà da lui mai approcciata. "Le persone parlano francese intorno a me, e parte della mia storia riguarda me che cerco di capire la situazione: 'Questo va bene o è un male? Stiamo per litigare o siamo amici in questo momento?' Sto provando a leggere le labbra di un linguaggio che non capisco e leggo il linguaggio del corpo, provo a capire il tono, ogni sorta di cose, sono confuso e sto cercando di capire" ha raccontato.

In occasione del finale di The Walking Dead, Reedus e Hilker hanno confessato cosa avrebbero cambiato dei loro personaggi nel corso delle stagioni. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!