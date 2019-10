The Walking Dead: Norman Reedus parla del rapporto tra Daryl e Carol

Norman Reedus, storico attore di The Walking Dead, ha parlato in una recente intervista del rapporto tra il personaggio di Daryl e quello di Coral, che sarà uno dei punti focali della stagione 10 dello show in onda su AMC.

"Si parlerà molto di Daryl e Carol quest'anno, davvero molto. I due personaggi sono davvero molto stretti" ha detto Reedus durante l'ACE Comic Con Midwest questo weekend. "Ci sono alcuni momenti e alcuni dialoghi nello script che sono stati una mia idea, vedremo come andrà a finire".

Reedus ha poi continuato: "Credo che Daryl veda Connie come una sua pari, è una tosta. Ci sono molte volte in cui Daryl cerca di andare da qualche parte e lei gli dice "Vengo con te", ma lui rifiuta e lei ci va lo stesso. E mi pace vedere come interagiscono i due cercando di comunicare tra loro. Credo sia davvero figo. Mi piace il suo personaggio, mi piace il mio personggio, e mi piace il nostro rapporto".

Un rapporto che però verrà messo a dura prova quest'anno e diventerà davvero complicato: "Se pensi a tutto quello che è successo a Carol capisci che ha perso così tanto, ed è stata molto colpita da questa cosa". Per un attimo i due personaggi avevano pensato di scappare insieme, ma alla fine in Carol ha prevalso la voglia di vendetta, in una particolare scena, che anche Greg Nicotero ha apprezzato molto:

"È come la calma prima della tempesta. Non appena posa gli occhi su Alpha alla fine, sai che non conta più niente".

E voi che ne pensate del rapporto tra Daryl e Carol?

Intanto sembra che l'universo di The Walking Dead sarà espanso. Nell'attesa di scoprirne di più, è iniziata la stagione 10 della serie: date un'occhiata alla nostra recensione della prima puntata di The Walking Dead 10.