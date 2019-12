The Walking Dead, Norman Reedus dà una sua possibile interpretazione

Mentre la stagione 10 di The Walking Dead è in standby dopo il midseason finale e non riprenderà fino a febbraio, con una seconda parte che promette di essere scioccante, i fan ripercorrono alcune scene per cercare di comprenderne le sfumature.

Anche i protagonisti della serie si lasciano andare ad alcune dichiarazioni che, pur senza dire molto apertamente, suggeriscono comunque qualcosa. Per esempio Norman Reedus, che in The Walking Dead interpreta Daryl, ha lasciato intendere che potrebbe essere stato il suo personaggio a far uscire di prigione Negan nell'episodio 10x04, intitolato Silence the Whisperers.

Come si ricorderà, si era sospettato in un primo momento della guardia Brandon (Blaine Kern III), ma la teoria è venuta meno nell'episodio successivo, il quinto, quando ha domandato allo stesso Negan come abbia fatto a scappare - senza ricevere risposta.

Ci sarebbero ragioni per credere che a liberare Negan sia stata Carol (Melissa McBride), per vendicarsi di Alpha, o Dante. Nell'episodio in questione, quando il consiglio deve votare sulla sorte di Negan dopo che questi ha ucciso accidentalmente Margo (Jerri Tubbs), Daryl dice a Michonne che Negan "è dalla parte giusta stavolta". La situazione era in parità, e il voto decisivo sarebbe toccato a padre Gabriel (Seth Gilliam), ma l'indomani la cella di Negan è vuota, e Aaron (Ross Marquand) riferisce che Laura (Lindsley Register) ha negato la responsabilità.

In un recente episodio di Talking Dead Norman Reedus, che ha fatto piangere una collega durante le riprese, ha lasciato intendere che Daryl è aperto a riaccogliere Negan come potenziale alleato: "Non credo che Daryl abbia rancore. Penso che abbia visto tutti fare cose cattive, tornare indietro e riscattarsi. Non credo gli direbbe: Sei un bravo ragazzo adesso o un cattivo ragazzo? Non è così che pensa Daryl. Se Lydia dice che Negan l'ha protetta, io le credo. Quindi penso che il mio unico piano per andare avanti sia quello di andare a guardarlo in faccia e vedere se mi sta mentendo."

La seconda parte di The Walking Dead 10 andrà in onda su AMC dal 23 febbraio.