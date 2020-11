The Walking Dead, Norman Reedus produrrà una serie dall'horror Sorority House Massacre

La novità del giorno in casa The Walking Dead è l'annuncio di una nuova serie tv tratta da Sorority House Massacre, film horror del 1986 diventato un culto e che ha avuto due sequel, entrambi datati 1990. Cosa c'entra tutto questo con l'apocalisse zombie targata AMC? Semplice: il produttore della serie è Norman Reedus.

La nuova serie è sviluppata da Utopia Distribution, insieme alla Bigbaldhead di Reedus. Tra gli altri produttori esecutivi, a quanto riporta Deadline, ci sono Danielle DiGiacomo, Brent Haynes, Bob Emmer, Garson Foos, Amanda Verdon e JoAnne Colonna. Fa parte del progetto, inoltre, anche Stephen Trask (Hedwig - La diva con qualcosa in più).

"Non potrei essere più entusiasta di lavorare con Robert Schwartzman e il suo incredibile team di Utopia a questo progetto" ha dichiarato in una nota Norman Reedus. "Il loro gusto e la loro visione creativa sono incredibilmente stimolanti e in linea con il tipo di contenuto che Bigbaldhead intendeva sviluppare. Siamo entusiasti di rivisitare questo classico cult e di creare qualcosa di veramente unico."

Scritto e diretto da Carol Fran, Sorority House Massacre rientra nel sottogenere "slasher" e segue tutti i dettami dello stile: un assassino folle fuggito da una clinica psichiatrica, giovani vittime in abiti succinti, un'improbabile connessione tra il killer e una delle ragazze e un'abbondante dose di sangue. I due sequel sono stati invece diretti dal regista di B-Movie Jim Wynorski.

