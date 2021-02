The Walking Dead, Norman Reedus ha proposto a AMC un 'folle' spin-off su padre Gabriel!

L'universo di The Walking Dead si sta preparando a cambiare pelle: con la serie principale vicina alla sua conclusione, il franchise continuerà attraverso nuovi spin-off e film cinematografici, con AMC che sembra essere sempre a caccia di nuove idee e soggetti.

Sebbene lo spettacolo volgerà al termine con la sua undicesima stagione, ad esempio, è già stato annunciato uno spin-off incentrato su Daryl e Carol, e la possibilità che presto o tardi ne arriveranno altri è più che concreta. In una recente intervista con Digital Spy, a tal proposito, l'attore Seth Gilliam ha rivelato che Norman Reedus ha proposto ad AMC uno spin-off su Gabriel.

"L'evoluzione di Gabriel è stata davvero contorta e intensamente complessa" ha commentato l'attore. "Ma Norman mi ha detto che aveva proposto a AMC uno spin-off nel quale padre Gabriel è il leader di un gruppo tutto suo, e come un pastore col suo gregge andava in giro di comunità in comunità. Penso che potrebbe essere divertente da interpretare, una sorta di versione del colonnello Kurtz di padre Gabriel, nel quale tutti i suoi traumi e le perdite alla fine gli hanno fatto perdere la testa,e diventa il leader di una fazione di persone distrutte e autodistruttive. Sarebbe intenso e divertente da interpretare."

Cosa ne pensate di questa idea?

