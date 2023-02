The Walking Dead, Norman Reedus pubblica due immagini criptiche da Daryl Dixon

Come saprete, sono attualmente in corso le riprese di Daryl Dixon, uno dei numerosi spin-off in arrivo tratti dal franchise di The Walking Dead, la cui 11esima e ultima stagione è andata in onda nel corso del 2022 chiudendo più o meno tutte le sotryline principali. Ora, una nuova immagine dallo spin-off con Norman Reedus solleva degli enigmi.

L'attore ha pubblicato sui suoi canali social due immagini, ma è la prima a catturare l'attenzione dei suoi follower. Questa raffigura una serie di scatoloni che recano il titolo Raise the Dead, letteralmente "resuscitare i morti", che potrebbe essere sia il titolo di lavorazione dello spin-off, così come il titolo di uno degli episodi che andranno a comporre lo show. Ma potrebbe essere anche il nuovo titolo dello spin-off che a quel punto non si chiamerebbe più Daryl Dixon, come il nome del personaggio principale che seguiremo a Parigi.

In The Walking Dead: Daryl Dixon, Daryl (Reedus) approda in Francia e dovrà capire come sia arrivato lì e perché. La serie segue il suo viaggio attraverso una Francia distrutta ma resistente, nella speranza di trovare un modo per tornare a casa. Durante il viaggio, però, i legami che crea lungo il percorso complicheranno il suo obiettivo finale. La serie è interpretata da Reedus, Clémence Poésy e Adam Nagaitis ed è prodotta esecutivamente da Gimple, lo showrunner David Zabel, Reedus, Greg Nicotero, Angela Kang, Brian Bockrath e Daniel Percival.

Se siete fan dell'universo di The Walking Dead, sapete che il 2023 sarà un anno piuttosto ricco di eventi. Il lato negativo? Dovremo aspettare un po' più a lungo del previsto. Innanzitutto, Fear the Walking Dead tornerà per la sua ottava e ultima stagione a maggio, divisa in due metà di 6 episodi (la prima parte domenica 14 maggio su AMC e AMC+, mentre la seconda parte è prevista per la fine dell'anno).

A seguire, The Walking Dead: Dead City arriverà sugli schermi a giugno, seguito da The Walking Dead: Daryl Dixon nel corso dell'anno e dallo spin-off Rick Grimes/Michonne nel 2024.