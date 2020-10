The Walking Dead, Norman Reedus racconta l'idea di un'uscita di scena per Daryl e Carol

Stando a quanto ha recentemente raccontato Norman Reedus, i piani originali di The Walking Dead prevedevano la partenza del suo Daryl e di Carol (Melissa McBride). L'idea era quella di farli uscire di scena insieme, per poi farli ritornare di tanto in tanto.

Secondo Norman Reedus, l'idea era venuta parlando con la showrunner Angela Kang durante la produzione del finale della nona stagione di The Walking Dead, con l'episodio The Storm, che si svolge qualche mese dopo l'uccisione del figlio di Carol, Henry, da parte di Alpha (Samantha Morton).

"Angela e io abbiamo iniziato a parlarne durante l'episodio con la neve diretto da Greg Nicotero" ha raccontato l'attore a EW Live. "Stavo proponendo queste idee, perché pensavo: dopo otto anni, dove ti sembra che stia andando lo show? E ho avuto un'idea, l'ho buttata lì, ne abbiamo parlato a lungo."

Quelle di Norman Reedus e Melissa McBride sarebbero state le prossime partenze eccellenti in The Walking Dead, dopo quelle di Rick Grimes (Andrew Lincoln) nella stagione 9 e di Michonne (Danai Gurira) nella 10, e Angela Kang e Scott Gimple sembravano approvare l'idea. Qualcosa, invece, è cambiato, e i due saranno nel cast della serie fino alla fine, per poi debuttare in uno spin-off.

"Non sapevo che la serie madre sarebbe terminata" ha continuato Reedus. "Il fatto era che dovevamo sparire, poi ritornare, poi sparire di nuovo. E ad essere onesto pensavo che non sarebbe mai successo" ha aggiunto, riferendosi alla fine di The Walking Dead. "Ho paura di lasciare la serie madre: è un nuovo territorio spaventoso."