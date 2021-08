The Walking Dead, Norman Reedus sul rapporto tra Daryl e Connie: 'È come in Love Island'

Cosa c'entrano Daryl e Connie di The Walking Dead e il dating game show Love Island? Beh, secondo Norman Reedus c'e una connessione... Scopriamo quale.

"Non ditelo a nessuno, ma ultimamente sto guardando parecchio Love Island" ha esordito Norman Reedus in una sua recente intervista, nella quale ha parlato di The Walking Dead e ciò che si aspetta dalla sua undicesima e ultima stagione "è un po' uno studio sulla natura e sulle interazioni umane, e continuo a gridare davanti alla tv cose tipo 'Lui si merita di meglio!' e vice versa'".

Tant'è che, afferma Reedus "Credo che le persone guardino al rapporto tra Daryl e Connie in maniera simile. Pensano che stiano bene insieme. Funziona".

Per questo, ora che Connie (Lauren Ridloff) si è scoperta ancora viva dopo l'esplosione della caverna causata da Carol (Melissa McBride), Reedus spera che vedremo di più di questa dinamica tra i due personaggi: "A Daryl piaceva davvero. Ci sono delle qualità di Connie che ammira sinceramente. Lei sa prendersi cura di sé stessa, e non ha paura".

"Lui se ne uscirebbe con qualche idea pericolosa, e lei reagirebbe dicendo 'Vengo con te'. Lui risponderebbe 'No, non vieni' e lei direbbe solamente 'Prova a fermarmi'" aggiunge poi "A Daryl piace una tale faccia tosta. Per cui vuole vedere dove quest'amicizia, o come la vogliate chiamare, potrebbe dirigersi adesso".

L'ultima stagione di The Walking Dead arriverà il 23 agosto su Disney+.