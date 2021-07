The Walking Dead, Norman Reedus rivela: 'Ecco i cimeli che ho portato a casa dal set'

Sta per iniziare l'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead, e come spesso succede al termine delle serie tv i protagonisti prenderanno qualche oggetto di scena dal set da conservare come ricordo. Norman Reedus, che ha fatto parte dello show fin dall'inizio e che sarà anche in uno spin-off di Daryl e Carol, ha già una discreta collezione.

Sul set di The Walking Dead, nel corso degli anni, Norman Reedus ha sicuramente avuto a che fare con una serie di oggetti e accessori originali e inquietanti, ma come il suo personaggio, Daryl, sembra particolarmente legato alla balestra.

"Voglio dire, ho già preso un sacco di balestre, credo di averne circa nove" ha raccontato l'attore in un recente episodio di The IMDb's Fan Q&A. "Penso che sia un reato possederne una, per cui potrei essere nei guai" ha aggiunto scherzosamente.

Gli episodi della stagione finale di The Walking Dead andranno in onda negli Stati Uniti su AMC a partire dal 22 agosto. In Italia, potremo vederli in streaming su Disney+ grazie a STAR, il "contenitore" di titoli dedicati a un pubblico più adulto.

Intanto, la new entry Michael James Shaw è entusiasta di far parte del cast di The Walking Dead. L'attore, visto anche in Avengers: Infinity War, interpreterà l'ufficiale dell'esercito del Commonwealth Mercer.