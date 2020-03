The Walking Dead, Norman Reedus sull'addio di Andrew Lincoln: 'Non concordo, ma capisco'

Nel corso di una recente intervista promozionale, Norman Reedus ha ammesso di non "essere d'accordo" con l'uscita di scena di Andrew Lincoln dalla serie televisiva di The Walking Dead dopo le otto stagioni del dramma-horror della AMC.

Lincoln e l'ex showrunner della serie Scott Gimple hanno iniziato a pianificare un'uscita di scena per l'attore intorno alla stagione 4, con Lincoln che inizialmente si aspettava di abbandonare la serie nella stagione 8 fino a quando non fu deciso che il protagonista sarebbe rimasto per altri cinque episodi della stagione 9. Sotto la showrunner Angela Kang nella stagione 9 Rick si è "spostato" verso il cinema, con AMC e Universal che stanno collaborando per la prima trilogia cinematografica di The Walking Dead.

"Ricordo il giorno in cui è partito", ha detto Reedus a Popcorn with Peter Travers. "Ho pranzato, sono tornato nella mia roulotte, è stato così deprimente. Poi sulla sedia su cui era sempre seduto, aveva lasciato un'impronta del suo corpo e del sangue su di esso, come il sudario di Rick Grimes. Sono entrati per ripulirlo, e ho detto: 'No, lascialo lì!' È stato un giorno triste quando è partito."

Reedus, anche lui padre di due figli, con riluttanza ha dovuto dire addio a Lincoln nell'episodio della stagione 9 "What Comes After", che si è concluso con Daryl, Michonne (Danai Gurira) e altri sopravvissuti che hanno assistito all'apparente morte di Rick. "Ho capito perché se n'è andato. Vive in Inghilterra, ha due bambini piccoli, non vedeva i suoi figli abbastanza spesso come avrebbe voluto", ha detto Reedus. "È facile per me parlare, io sono di New York a un'ora di distanza dalla Georgia [il luogo delle riprese, ndr]. Ma per lui, era difficile. Penso che sua moglie abbia insistito un po'. Quindi, capisco. Non ero d'accordo, ma poi ho capito."

Reedus e la co-protagonista Melissa McBride, che interpreta Carol, sono ora i membri più longevi del cast della serie: entrambi sono apparsi per la prima volta nel terzo episodio della prima stagione, "Tell It to the Frogs". "Ho perso molti dei miei amici in quello show", ha detto Reedus, che non può più divertirsi con Lincoln sul set di The Walking Dead: "È una cosa triste per me".

Per altri approfondimenti guardate la campagna di sensibilizzazione contro il Coronavirus delle star di The Walking Dead e recuperate un video dall'ultimo giorno delle riprese.