The Walking Dead: Norman Reedus svela qualche dettaglio sulla trama della serie spin-off!

Il finale di The Walking Dead ha aperto la strada a diversi spin-off compreso quello incentrato su Daryl. Il personaggio interpretato da Norman Reedus sarà protagonista di una nuova serie del quale si è saputo sempre pochissimo. Lo stesso attore ha svelato qualche dettaglio di trama solo di recente.

Secondo quanto dichiarato da Reedus lo spin-off sarà incentrato sul modo in cui il personaggio cerca di ambientarsi e orientarsi in una realtà da lui mai approcciata. "Le persone parlano francese intorno a me, e parte della mia storia sono io che cerco di capire, 'Questo va bene o è male? Stiamo per litigare o siamo amici in questo momento?' Sto provando a leggere le labbra con il linguaggio che non capisco e sto leggendo il linguaggio del corpo, sto leggendo il tono, sto leggendo ogni sorta di cose, sono confuso e sto cercando di capirlo" ha raccontato.

Le riprese della serie su Daryl sono cominciate a Parigi di recente nonostante queste siano le prime vaghe informazioni riguardo una possibile storia. Reedus ha continuato a raccontare quelle che sono le intenzioni del prodotto non lasciandosi sfuggire nessun dettaglio succulento. "Capisco come uscirne e come arrivare al passaggio successivo. Fa tutto parte della storia. Quindi è strano? Sì, è strano, ma questo è lo spettacolo che stiamo realizzando. Quindi funziona davvero bene" ha concluso.

In occasione del finale di The Walking Dead, Reedus e Hilker hanno confessato cosa avrebbero cambiato dei loro personaggi nel corso delle stagioni. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!