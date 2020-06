The Walking Dead: Norman Reedus ha quasi fatto vomitare un collega sul set, ecco perché

In attesa di scoprire come si risolverà la tensione tra Negan e Maggie, un attore della seconda stagione di The Walking Dead svela un retroscena alquanto disgustoso con protagonisti uno zombie e Norman Reedus.

Si tratta di IronE Singleton (interprete di T-Bone), e durante la sua partecipazione a Wizard World ha avuto modo di svelare l'aneddoto relativo alla scena in cui i sopravvissuti devono spostare uno zombie gonfio d'acqua da un pozzo della fattoria Greene. Nel farlo devono stare attenti a non ucciderlo, per evitare che inquini l'acqua: neanche a dirlo, lo zombie viene diviso a metà e le sue interiora si spargono ovunque.

"Quella scena è stata davvero sgradevole. Avevo conati di vomito perché eravamo in un campo sabbioso e veniva sollevata un sacco di polvere ogni volta, e a ciò si unì il fatto che lo zombie era davvero disgustoso".

A peggiorare la situazione ci pensò Norman Reedus, che durante la colazione non faceva che paragonare le salsicce sul piatto di Singleton a qualcos'altro: "Cos'è? Cacca?" L'attore a quel punto non riusciva più a trattenersi, e continuava ad associare le viscere dello zombie a ciò che aveva mangiato a colazione.

"Quindi avevo queste due immagini nella testa per tutto il tempo, e la polvere continuava a salire. Billy Giehart, il nostro regista allora, camminò verso di me e io non ero riuscito a frenare i conati per tutta la durata della scena. Mi disse: 'IronE, mi piacciono i conati, ma proviamo con qualcosa di diverso , facciamola in modo diverso'. E io gli dicevo 'Non riesco a fermarmi, amico! La polvere mi è andata nella gola, e devo guardare questo zombie disgustoso!'".

Beh, entrare nel personaggio e dimostrare repulsione non è stato per niente difficile per l'attore in questo caso, visto che ha realmente rischiato di vomitare sul set... Non un comportamento particolarmente eroico, ma non tutti possono essere spietati come Rick Grimes.