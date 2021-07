The Walking Dead, Norman Reedus vuole una reunion tra Daryl e Rick nei film

Mentre si avvicina il debutto dell'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead, la cui premiere è prevista per il 23 agosto su Disney+, Norman Reedus sta già pensando ad un'eventuale reunion tra Daryl e Rick nella trilogia di film incentrata sul personaggio di Andrew Lincoln.

"Voglio una riunione tra Rick e Daryl. Ma non voglio qualcosa di qualcosa di banale. Voglio che sia una cosa seria", ha dichiarato l'attore in una recente intervista con Comicbook.com. "La fratellanza tra Rick e Daryl è una delle relazioni più potenti dello show e, per me personalmente, è una delle relazioni che preferisco interpretare."

Tuttavia, interrogato sulla trama delle pellicole in arrivo al cinema, Reedus ha affermato di non sapere nulla sulla storia che andranno a trattare: "Penso che nessuno sappia cosa succederà nei film. Sento risposte diverse da gruppi differenti. Quindi penso che sia ancora da decidere. Credo che abbia cambiato prospettiva un paio id volte. Non ne so niente. Posso dirvi solo questo."

Presentato ormai due anni fa con un teaser ufficiale che annunciava la collaborazione tra AMC e Universal per la distribuzione nelle sale cinematografiche, il primo film di The Walking Dead, almeno stando a Licoln, sarebbe dovuto entrare in produzione entro questa primavera. E mentre non sono arrivati nuovi aggiornamenti sulle riprese, il veterano del franchise Greg Nicotero ha affermato di recente che il film di The Walking Dead è ancora vivo.