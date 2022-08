The Walking Dead, novità sullo spinoff di Rick e Michonne: 'Altri veterani nel cast'

Primi dettagli direttamente dal responsabile contenuti e spinoff di The Walking Dead, Scott M. Gimple, dopo il clamoroso annuncio di un sequel su Rick e Michonne che andrà a sostituire la trilogia di film precedentemente programmata. Gimple preannuncia altri veterani e new entry nel cast: "E vedremo un Rick feroce come a Terminus".

Ormai non stiamo più nella pelle in attesa del finale di serie di The Walking Dead, soprattutto dopo aver visto il trailer di The Walking Dead 11C mostrato al recente San Diego Comic Con. Ma in fatto di annunci, la vera bomba è stata tenuta per ultima, consapevoli che fosse la ciliegina perfetta per chiudere il panel TWD al SDCC. Quella notizia riguarda lo spinoff TDW su Rick e Michonne e comporta non pochi rivolgimenti dal punto di vista dell’universo zombie. Non tanto per l’annuncio dell’ennesimo spinoff di coppia, che va ad aggiungersi ad Isle of the Dead con Negan e Maggie e allo spinoff TDW su Daryl ma senza Carol.

Più che altro perché, dopo la fine della serie madre, ci si aspettava quella monumentale trilogia di film sequel su Rick Grimes che ora verrà sostituita da questo show in sei episodi. Era stata resa pubblica una sinossi più che esaustiva, ma ora Scott M. Gimple torna sulla questione durante lo speciale The Walking Dead Universe Preview 2022 in diretta su Talking Dead. Il Chief Content Officer ha detto: "Ci ho lavorato molto, molto a fondo con Danai e con Andy, e continuiamo a lavorarci praticamente ogni giorno insieme ad alcuni veterani di The Walking Dead e ad alcune nuove fantastiche voci. È una storia d'amore epica, ma è una storia d'amore epica e folle”.

Come già anticipato dalla sinossi, Gimple rimarca che quando i due si rincontreranno dopo l’apparente scomparsa di Rick, dovranno fare i conti con quello che sono diventati, vale a dire molto diversi e molto induriti rispetto al tempo speso ad Alexandria o quando si erano conosciuti: "Queste sono due persone che sono state separate per molto tempo. Hanno vissuto intere altre esistenze e devono ritrovare se stesse, per non parlare l'una dell'altra. Si spera che sarà strabiliante. Vediamo questa incredibile coppia, ma vediamo anche quel Red Machete Rick che massacra brutalmente i cannibali di Terminus nella quinta stagione. Su Michonne, vedremo quella stessa guerriera armata di katana che ha insegnato una o due cose al Governatore nella quarta stagione”. Insomma, le premesse ci sono tutte. Voi che aspettative avete? Ditecelo nei commenti!