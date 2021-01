The Walking Dead, una nuova foto dal set mostra l'incontro tra Negan e Maggie

Nel primo dei sei episodi che integreranno la stagione 10 di The Walking Dead, intitolato Home Sweet Home, assisteremo all'incontro, a distanza di anni, tra Negan (Jeffrey Dean Morgan) e Maggie (Lauren Cohan). L'episodio andrà in onda il 28 febbraio, e sarà la prima volta che i due personaggi si ritroveranno faccia a faccia dalla stagione 9.

Nell'episodio 9x05, What Comes After, Maggie è intenzionata a uccidere Negan, che aveva ucciso suo marito Glenn, ma poi lo lascia andare. Nella timeline di The Walking Dead sono passati oltre sette anni da quel momento. Nella foto visibile in calce alla notizia possiamo vedere l'immagine del loro nuovo incontro: i due sono uno di fronte all'altra, con il personaggio interpretato da Lauren Cohan di spalle.

In una clip pubblicata lo scorso ottobre, che mostrava una virtuale lettura al tavolo dei protagonisti, abbiamo avuto un assaggio del dialogo tra i due personaggi. "Sei fuori" dice Maggie a Negan, che le risponde: "Non sono scappato, se è questo che stai pensando."

"Vedete, Negan ha ucciso il marito di Maggie e ha bruciato la sua casa, quindi non sarà una strada facile, penso, per nessuno dei due" aveva detto Angela Kang, showrunner di The Walking Dead, la scorsa estate al Comic-Con, in versione virtuale. "E Negan ha fatto tutto questo viaggio mentre lei era via, ma è come se Maggie stesse arrivando e non avesse visto niente di tutto ciò."

