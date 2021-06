The Walking Dead: ecco una nuova foto dal set della stagione 11

Le riprese della stagione finale di The Walking Dead sono iniziate lo scorso febbraio e per ora i lavori precedono a ritmi serratissimi. Lo show AMC sarà composto da 24 episodi suddivisi in due tranche e finalmente dopo diversi anni, potremo assistere all'epilogo delle storie dei nostri amati protagonisti.

Intanto, in una nuova foto pubblicata dal set di The Walking Dead 11, possiamo notare che Alexandria è ormai completamente distrutta. La città che è stata il rifugio per la comunità di sopravvissuti di Rick Grimes è stata letteralmente messa a ferro e fuoco nel corso della Guerra dei Sussurri. Ricorderete sicuramente che nel corso della stagione 10, Beta ha inondato Alexandria con un'orda di zombie dopo che Negan ha ucciso Alpha. I sopravvissuti hanno evacuato la città, nascondendosi in un ospedale abbandonato fino alla definitiva resa dei conti nell'episodio nell'episodio 16 della stagione 10 di The Walking Dead.

Il direttore della fotografia dello show AMC, Duane Manwiller, ha condiviso l'immagine di un'Alexandria distrutta e del suo iconico mulino a vento. Nella didascalia del post ha scritto: "The Walking Dead. I lavori dell'ultima stagione sono in corso. Allacciate le cinture, sarà una corsa sfrenata".

Intanto, se vi va, date uno sguardo al nostro approfondimento sulla città di Aelxandria in The Walking Dead, la località fittizia che nella serie è situata in Virginia, vicino a Washington DC.